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Трамп раскритиковал комитет по расследованию дела о штурме Капитолия

Трамп раскритиковал комитет по расследованию дела о штурме Капитолия
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Фото: REUTERS/Brian Snyder/File Photo
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Бывший президент США Дональд Трамп негативно воспринял требование комитета палаты представителей дать показания по делу о штурме Капитолия двухлетней давности. Свою позицию он выразил в социальной сети Truth Social.

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«Почему они ждали до самого конца, до последних мгновений их последней встречи? Потому что этот комитет — полная «ЧУШЬ», которая поспособствовала лишь еще большему разделению нашей страны», — написал политик.

При этом ведомство может не дождаться показаний от Трампа, если он отклонит запрос на сотрудничество со следствием. Более того, если по итогам выборов в ноябре Республиканская партия займет большую часть мест в палате представителей, комитет, вероятно, будет расформирован.

21 апреля экс-президент Дональд Трамп опроверг признание ответственности за штурм Капитолия его сторонниками.

Ранее, 5 апреля, дочь Трампа Иванка на протяжении восьми часов давала показания специальной комиссии палаты представителей конгресса США по делу о штурме Капитолия. В день штурма конгресса США протестующими Иванка находилась в западном крыле здания и, согласно письму, присланному ей комиссией по расследованию инцидента, поддерживала «прямой контакт» со своим отцом.

В декабре прошлого года комитет конгресса США, занимающийся расследованием штурма, потребовал данные о телефонных разговорах более 100 человек, в том числе из окружения Трампа. Таким образом члены комитета планируют установить связь между окружением бывшего президента США и организаторами митинга, который перерос в штурм Капитолия.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили на Капитолийском холме в Вашингтоне протест. Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадало и было арестовано.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило свыше 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет. Обвинения в штурме Капитолия предъявили по меньшей мере 535 американцам. 10 участников нападения на здание конгресса признали свою вину. Между тем личности еще 300 участников беспорядков на тот момент установлены не были.

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