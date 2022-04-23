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Трамп опроверг признание ответственности за штурм Капитолия

Трамп опроверг информацию СМИ о том, что он признал ответственность за штурм Капитолия
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Экс-президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он якобы признал ответственность по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне 6 января 2021 года.

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Соответствующий материал 22 апреля опубликовала газета New York Times. В ее распоряжение якобы поступила запись телефонного разговора лидера республиканцев в палате представителей конгресса Кевина Маккарти. Так, в ходе беседы с однопартийцами он заявил, что американский лидер частично признал ответственность за штурм Капитолия.

«Нет, это ложь. Я никогда не брал ответственность», — прокомментировал Трамп в интервью Wall Street Journal.

Ранее, 5 апреля, дочь Трампа Иванка на протяжении восьми часов давала показания специальной комиссии палаты представителей конгресса США по делу о штурме Капитолия. В день штурма конгресса США протестующими Иванка находилась в западном крыле здания и, согласно письму, присланному ей комиссией по расследованию инцидента, поддерживала «прямой контакт» со своим отцом.

В декабре прошлого года комитет конгресса США, занимающийся расследованием штурма, потребовал данные о телефонных разговорах более 100 человек, в том числе из окружения Трампа. Таким образом члены комитета планируют установить связь между окружением бывшего президента США и организаторами митинга, который перерос в штурм Капитолия.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили на Капитолийском холме в Вашингтоне протест. Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, четверо человек погибло, несколько десятков пострадало и было арестовано. Позднее сообщалось, что число погибших выросло до пяти.

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