Комитет по штурму Капитолия потребовал сотовые данные окружения Трампа

Комитет конгресса США, который расследует штурм Капитолия в январе этого года, потребовал данные о телефонных разговорах более 100 человек, в том числе из окружения экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом 7 декабря сообщает CNN.

По данным источников телеканала, «комитет уже начал получать данные от операторов».

Отмечается, что члены комитета планируют таким образом установить связь между окружением Дональда Трампа и организаторами митинга, который перерос в штурм Капитолия.

При этом уточняется, что записи не включают содержание звонков, они содержат подробности о том, кто звонил или писал, кому, когда и в течение какого времени.

15 ноября издание Associated Press со ссылкой на ФБР сообщило, что Стив Бэннон, бывший советник экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, был арестован по обвинению в неуважении к американскому конгрессу за отказ в даче показаний комиссии, расследующей штурм Капитолия в январе этого года.

10 ноября минюст США сообщил, что один из участников захвата Капитолия, Скотт Фэйрлемб, получил больше трех лет тюрьмы за насилие в отношении полицейского, что на данный момент является рекордным приговором для участника январских беспорядков. Уточнялось, что Фэйрлембу, который признал себя виновным, помимо отбытия тюремного заключения, придется также заплатить штраф в $2 тыс.

В октябре стало известно, что Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, расследующую обстоятельства штурма Капитолия. Ответчиками в заявлении в федеральный суд округа Колумбия значилась сама комиссия, возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон, национальное управление архивов и записей, а также главный архивист США Дэвид Феррьеро.

6 января сторонники действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа устроили митинг, после которого ворвались в здание Капитолия, из-за чего было сорвано утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.