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Экс-советника Трампа арестовали за отказ в даче показаний о штурме Капитолия

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Стив Бэннон, бывший советник экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, арестован по обвинению в неуважении к американскому конгрессу за отказ в даче показаний комиссии, расследующей штурм Капитолия в январе этого года. Об этом 15 ноября со ссылкой на ФБР сообщает Associated Press.

По информации агентства, Бэннон был арестован из-за отказа явиться в суд по повестке от комитета палаты представителей. Уточняется, что он отказался сотрудничать со следствием, сославшись на слова Трампа о привилегиях.

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Ожидается, что экс-советник Трампа предстанет перед судом уже во второй половине текущего дня.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что Федеральная прокуратура Соединенных Штатов потребовала заключить сторонника движения QAnon Джейка Анджели, известного также как Кью-Шаман, в тюрьму на четыре года и три месяца за участие в штурме Капитолия. При этом адвокат Кью-Шамана заявил, что более чем 300 дней, которые его подзащитный уже отбыл под стражей, послужили для него адекватным наказанием. По его словам, мужчину следует освободить.

10 ноября минюст США сообщил, что один из участников захвата Капитолия, Скотт Фэйрлемб, получил больше трех лет тюрьмы за насилие в отношении полицейского, что на данный момент является рекордным приговором для участника январских беспорядков. Уточнялось, что Фэйрлембу, который признал себя виновным, помимо отбытия тюремного заключения, придется также заплатить штраф в $2 тыс.

19 октября стало известно, что Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, расследующую обстоятельства штурма Капитолия. Ответчиками в заявлении в федеральный суд округа Колумбия значилась сама комиссия, возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон, национальное управление архивов и записей, а также главный архивист США Дэвид Феррьеро.

6 января сторонники действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа устроили митинг, после чего ворвались в здание Капитолия, из-за чего было сорвано утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

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