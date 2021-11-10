Участника захвата Капитолия приговорили к рекордным 3 годам заключения

В минюсте США сообщили о том, что один из участников захвата Капитолия Скотт Фэйрлемб получил больше трех лет тюрьмы за насилие в отношении полицейского. Мужчина получил 41 месяц тюрьмы. На данный момент это рекордный приговор для участника беспорядков 6 января.

При этом сам Фэйрлемб признал себя виновным в том, что напал на полицейского, после этого ударил его кулаком, а также в том, что помешал работе конгресса и полиции.

Помимо тюрьмы, мужчине придется еще заплатить штраф в две тысячи долларов, а также провести три года под надзором после освобождения, уточняет «РИА Новости».

6 января сторонники действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса, где должно было пройти утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Заседание было сорвано. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позже Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

20 июля участник штурма Капитолия Пол Хождкинс получил реальный тюремный срок за селфи в здании конгресса. Мужчина был приговорен к восьми месяцам заключения. Примечательно, что после освобождения 38-летний американец будет два года находиться под судебным надзором.

19 октября стало известно, что Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, расследующую обстоятельства штурма Капитолия.