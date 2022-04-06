Дочь Дональда Трампа дала показания по штурму Капитолия

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка была допрошена специальной комиссией Палаты представителей Конгресса США по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне 6 января 2021 года. Об этом сообщило издательство CNBC 5 апреля.

5 апреля Иванка Трамп на протяжении восьми часов давала показания перед комиссией по расследованию бунта на Капитолийском холме и захвата Капитолия в январе 2021 года. В день штурма Конгресса США протестующими она находилась в западном крыле здания и, согласно письму, присланному ей комиссией по расследованию инцидента, поддерживала «прямой контакт» со своим отцом. Во время президентского срока Дональда Трампа она была его советником. Уточняется, что допрос Иванки Трамп проходил по видеосвязи сообщили изданию.

Председатель комитета по расследованию инцидента Бенни Томпсон сообщил CNBC о том, что Иванка Трамп «отвечает на вопросы». Важным обстоятельством, по мнению конгрессмена, является то, что ей не пришлось выдавать повестку в суд, в отличие от ее супруга Джареда Кушнера и других соратников Дональда Трампа, многие из которых отказались давать показания.

На вопрос о том, предоставила ли Иванка Трамп какие-то новые сведения, Томпсон отшутился, сказав, что это «хорошая попытка».

6 января 2021 года сторонники президента Дональда Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили на Капитолийском холме в Вашингтоне протест. Протестующие попытались захватить здание Конгресса США и ворвались внутрь. В результате событий здание Капитолия было разгромлено, четверо человек погибло, несколько десятков пострадало и было арестовано.