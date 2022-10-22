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Трампу направили повестку для дачи показаний по делу о штурме Капитолия

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Комитет палаты представителей выдал повестку бывшему президенту США Дональду Трампу для дачи показаний по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщил телеканал Fox News в пятницу, 21 октября.

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Как говорится в публикации, экс-президента просят явиться 14 ноября либо в Капитолий США, либо провести видеоконференцию, чтобы предоставить материалы о его действиях 6 января прошлого года, когда в здание Капитолия ворвались люди.

Отмечается, что на открытое слушание Трампа не просили явиться.

Телеканал BBC со ссылкой на соответствующий документ повестки сообщил, что, если Трамп не предоставит нужные материалы, против него могут возбудить уголовное дело.

Трамп раскритиковал расследование как уловку, призванную отвлечь американских избирателей от «катастрофы» демократического управления.

Он также призвал своих сторонников не давать показания перед комитетом. Кроме того, если республиканцы вернут контроль над палатой представителей после выборов в ноябре, нынешний ее состав распустят.

Дональд Трамп негативно воспринял требование комитета палаты представителей дать показания по делу о штурме Капитолия двухлетней давности. Он назвал создание комитета глупостью. 21 апреля бизнесмен опроверг признание ответственности за штурм Капитолия его сторонниками.

В декабре прошлого года комитет конгресса США, занимающийся расследованием штурма, потребовал данные о телефонных разговорах более 100 человек, в том числе из окружения Трампа.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили на Капитолийском холме в Вашингтоне протест. Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадало и было арестовано.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило свыше 160 уголовных дел. Наказание по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия — лишение свободы до 20 лет. Обвинения в штурме Капитолия предъявили по меньшей мере 535 американцам. Десять участников нападения на здание конгресса признали свою вину. Личности сотен участников беспорядков на тот момент установлены не были.

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