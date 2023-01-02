Зимняя сказка: можно ли совместить отдых с учебой во время каникул

Зимние каникулы хороши уже тем, что чаще всего для большинства россиян детский отдых совпадает с выходными взрослых. Кто-то этому рад, а другие не знают, как лучше организовать время, чтобы оно прошло с пользой. Как не превратить праздничные дни в рутину, надо ли, пользуясь случаем, подтягивать знания детей и как сделать плавный переход от досуга к учебе — в материале «Известий».

Каникулы строгого режима

Психологи сетуют, что зачастую у взрослых отпуск или каникулы превращаются в бесконечную работу по дому: проведение генеральной уборки или организацию косметического ремонта в квартире. Причем родители стараются, чтобы дети тоже не сидели без дела и в праздничные дни не только отдыхали, но и подтягивали знания или узнавали что-то сверх учебной программы.

Зимняя сказка Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— В период продолжительных каникул существует несколько стратегий поведения в рамках совмещения учебы и отдыха. В зависимости от степени мотивации, уровня подготовки и желания самого ребенка можно отдать предпочтение одной из них, но без ущерба для психологического состояния самого школьника , — говорит руководитель отдела методики преподавания образовательной компании Maximum Education Нина Мушта.

По словам эксперта, первый вариант — «Каникулы как обычные будни». В этом случае ребенок продолжает следовать привычному графику и заниматься с тетрадками и пособиями в том же объеме, что и в течение учебного года. Так, школьник отдыхает в выходные, а в будни учится. Однако надеяться на то, что чадо будет охотно садиться за уроки, когда вся страна находится в «точке покоя» — утопия. Да и полноценный отдых после учебы тоже необходим.

Вторая стратегия — «Тотальные каникулы». Эта тактика предполагает полноценный отказ от учебной и трудовой деятельности, когда ученик максимально отключается от всех процессов, связанных со школой, и полностью перезагружается.

Третий вариант — «Каникулы в свободном формате», предусматривает совмещение приятного с полезным, когда ребенок чередует занятия и отдых. Такой вариант, по мнению психолога, подходит дисциплинированным школьникам, которые могут сами себя контролировать и отслеживать прогресс, самостоятельно выявляя пробелы и следуя определенному графику.

И, наконец, «Каникулы с постановкой цели» — хороший вариант сделать что-то полезное. В рамках этой стратегии важно поставить перед собой несколько разноплановых задач, которые хотелось бы выполнить в течение определенного времени. Например, прочитать объемное произведение из школьной программы или решить пять пробных экзаменов в праздники. Педагог подсказывает: цель должна быть щадящей и выполнимой, чтобы у школьника не опустились руки. Не стоит пытаться за несколько дней закрыть все долги, которые копились в течение нескольких месяцев.

— Я советую выбирать между двумя форматами: либо отдавать предпочтение тотальному отдыху, либо всё-таки склоняться к варианту с постановкой четких целей на период каникул, — советует Нина Мушта.

Зимняя сказка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Соблюдать баланс между активной учебой и отдыхом очень важно, поэтому эксперт советует определиться с конкретной стратегией, иначе может не получиться ни то ни другое. И если без серьезных занятий всё-таки не обойтись, родители должны разрешить ребенку хотя бы в течение нескольких дней почувствовать себя абсолютно свободным и насладиться состоянием хаоса: выспаться, нагуляться и по-настоящему перезагрузиться.

Взрослым о детях

Что и говорить — каникулы для того и придумали, чтобы на время забыть о школьной жизни. Руководитель направления психологической помощи подросткам образовательной компании Maximum Education Анна Тимофеенко считает, что новогодние праздники стоит воспринимать прежде всего как возможность качественно отдохнуть. Важно уделять время встречам с близкими и друзьями, гулять на свежем воздухе, успевать наслаждаться световым днем, а также делать акцент на смене активности и эмоциональной наполненности. Причем отдых — это не смена трудовой деятельности, как считали когда-то, а часть мотивации работать дальше. Тем более что дети ждут общения с родителями, а если взрослые хлопочут по дому, то совместные мероприятия отодвигаются в сторону.

Зимняя сказка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Детский психолог, профориентолог Симона Филимонова придает особое значение общению родителей и детей. Для мам и пап учеников начальной школы это важно вдвойне. В будние дни, как правило, общение происходит в формате «ученик-родитель». Работающим взрослым часто не хватает времени на совместные с детьми дела, укрепляющие взаимопонимание. Если так будет всегда, то есть риск, что в подростковый период возникнут сложности с коммуникациями в семье.

— Чтобы предотвратить такие неприятности, очень важно до момента кризисного возраста общаться с детьми, устанавливать с ними связь и поддерживать доверие и авторитет с помощью семейных ценностей, традиций, общих интересов. Тогда и трудностей будет меньше. Общее дело объединяет , — комментирует психолог.

Дети младшего школьного возраста с удовольствием принимают большинство развлекательных инициатив родителей, а вот подросткам в силу нюансов своего развития очень важно, чтобы старшие прислушивались к их мнению. Им необходимо решать что-то самим, чувствовать свою значимость. Поэтому составлением плана семейного отдыха в новогодние каникулы Симона Филимонова советует заниматься совместно, а потом неукоснительно его соблюдать. Это важно для установления полного доверия и взаимопонимания.

Психолог предостерегает: продуктивность, эффективность и польза отдыха полностью зависят от родителей, потому что сами себя дети не организуют. Они, конечно, найдут, чем себя занять, но польза досуга может быть сомнительной. А вот благодаря навыку совместной с родителями деятельности в семье появятся общие интересы.

— Иногда подростку хочется без взрослых куда-нибудь съездить — пообщаться с друзьями, погулять. Родителям стоит помнить, что межличностное общение со сверстниками в подростковом возрасте необходимо — это один из двигателей, развивающих и формирующих личностные качества ребенка, — разъясняет Симона Филимонова.

Зимняя сказка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению психолога, проще простого занять в каникулы младшеклассников: горки, каток, лыжные дни, поездки на природу, прогулки по паркам с лепкой снеговиков и крепостей. Важно, чтобы родитель сам принимал непосредственное участие в активностях. Не стоял рядом, а тоже катался, смеялся, всё делал вместе с ребенком. Такое неравнодушное отношение к интересам детей касается и родителей подростков .

Как на картине

К счастью, в нашей стране немало мест, где и малыши, и дети постарше могут совместить отдых с культурным обогащением и расширением кругозора. Есть возможность выбраться в интересные музеи и на выставки, посмотреть театральные постановки, освоить интерактивные площадки.

— В некоторых театрах действие происходит не только на сцене — актеры общаются со зрителями, спускаются в зал, запускают по рядам шары и игрушки. Такие постановки нравятся и детям, и родителям. А после представления обязательно нужно поделиться впечатлениями, что называется, отрефлексировать, чтобы всё хорошее запомнилось надолго, — продолжает Симона Филимонова.

Зимняя сказка Фото: РИА Новости/Павел Львов

Психолог советует сходить с ребенком в картинную галерею и посмотреть несколько полотен на определенную тему. Предварительно надо подготовиться, чтобы галереи или музеи не утомили ребенка, а принесли пользу и отдых. Опытные родители приобщают детей к произведениям искусства с помощью любимой многими игры «Мемо». Дети запоминают полотна, увлеченно раскладывая карточки, а потом будут с интересом искать знакомые произведения искусства в экспозициях.

— Настольные игры особенно хороши для вечернего досуга. Они отлично влияют на психические функции: память, внимание, воображение. Игры вырабатывают усидчивость, регулируют самооценку, повышают коммуникативные качества. Это вариант отдыха с явной пользой , — рассуждает Симона Филимонова.

Разнообразить досуг поможет и хорошее кино. По словам эксперта, в современной психотерапии есть особое направление — фильмотерапия. Это не просто совместный просмотр художественных фильмов, но и активное обсуждение. Так у родителей и детей появляются общие интересы.

Зимняя сказка Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Классика жанра для новогодних каникул — многочисленные елки и различные мероприятия в парках и скверах. Психолог предлагает родителям самим организовать какой-нибудь дворовый квест, привлекая к подготовке своих детей.

— В новогодние каникулы много праздников — совместное приготовление угощения к столу тоже очень хороший повод отвлечься от гаджетов и с пользой и интересом провести время. К тому же появятся навыки приготовления пищи, использования рецептуры, планирования времени, самоорганизации и даже профориентации , — говорит эксперт.

Переходный период

Какими бы долгими не казались каникулы, наступает время возвращения в школу. И тут возникает немало проблем.

— В период новогодних праздников, как правило, нарушаются биологические и циркадные ритмы, что оказывает негативное влияние на рабочий режим после выхода в школу. Ухудшается настроение, страдает работоспособность и теряется концентрация. Но при краткосрочном нарушении режима привычные биоритмы восстанавливаются быстрыми темпами — в течение двух-трех дней можно привести свое физическое состояние в норму и влиться в рабочий процесс без значительных потерь , — отмечает Анна Тимофеенко.

Зимняя сказка Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Адаптацию к условиям продолжительных каникул эксперт советует начать с соблюдения трех правил: стараться сохранять режима сна, контролировать свой рацион и обеспечивать качественный отдых. Необходимо установить конкретное время подъема и отхода ко сну. Причем по возможности соблюдать такой режим надо сразу после наступления Нового года. Важно вставать и ложиться примерно в одно и то же время, не отступая от привычного графика .

— Наиболее серьезно в период новогодних каникул обостряется проблема приема пищи. Не секрет, что в праздничные дни страдает качество потребляемой еды и пропадает контроль за ее количеством. Поэтому в процессе возвращения к нормальной жизни с учетом небольших отклонений в плане питания важно стараться приближать свой рацион к привычному и отдавать предпочтение стандартному набору продуктов, который уже знаком вашему организму, — продолжает Анна Тимофеенко.

Для того чтобы было легче возвращаться к привычному ритму жизни, эксперт советует заранее, хотя бы за два-три дня до наступления трудовых будней, начинать восстанавливать свой суточный режим. В течение этого времени можно заняться неспешной подготовкой. Взрослым следует спланировать свои служебные дела на первые дни после выхода на работу, а детям — в школу. В такие моменты мозгу следует дать установку, что скоро начнется активная трудовая деятельность. Таким образом, адаптация пройдет спокойнее. Родители потом будут последовательно погружаться в работу, а дети — в учебу, не находясь в состоянии растерянности.

Зимняя сказка Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Специалисты считают, что школьникам труднее перестраиваться с одного режима на другой после длительных каникул и затяжных праздников, чем их мамам и папам.

Последний день отдыха Симона Филимонова рекомендует посвятить совместному сбору в школу. Между делом хорошо обменяться воспоминаниями и впечатлениями о наиболее интересных и смешных моментах, обсудить планы на следующий отдых и поразмышлять о том, какую пользу удалось получить от зимнего отдыха.