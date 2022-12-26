Достать для звезд: что просят дети знаменитостей у Деда Мороза

От модных игровых приставок до комиксов про Джокера — маленькие дети суперзвезд просят примерно то же, что и их самые обычные сверстники в миллионах российских семей. «Известия» узнали, какие подарки чада российских селебрити ждут под елкой на Новый год и готовы ли знаменитые «Деды Морозы» исполнять все прихоти наследников.

«У меня дети — реалисты!»

У актера Дениса Никифорова, известного по «Молодежке» и криминальной драме «Бой с тенью», девятилетние двойняшки — Саша и Вероника. Возможности Деда Мороза брат с сестрой оценивают здраво.

Фото: из семейного архива Дениса Никифорова

— Они не без фантазии, они мечтатели. Но так, чтобы прям вынь да положь, хочу и всё, в слезы, в сопли, — такого не бывает. У нас с этим строго, — рассказал Денис Никифоров «Известиям».

Фото: из семейного архива Дениса Никифорова

В письмах Деду Морозу дети актера честно признались, что вели себя в этом году «50 на 50». Вероника загадала полотно для воздушной гимнастики. Она танцует с 2,5 года и недавно увлеклась этим видом спорта. А сын Саша попросил диски с играми и портативную приставку Nintendo Switch. Новогоднюю почту по семейной традиции отправили в морозилку. Правда, перед этим она подверглась цензуре.

Фото: из семейного архива Дениса Никифорова

— Дети в Деда Мороза верят, но постоянно проверяют родителей на эту байку и поэтому немного подкалывают в письмах, — говорит Никифоров. — Понятно, что Дед Мороз у нас не любит, когда ему пишут про телефоны и прочие развлекаловки, но без этого не обходится. В этом году Сашка попросил для PlayStation пять дисков. Причем стареньких, интересных. Вместе с ним с удовольствием поиграю. Но у детей старенькие уже телефончики, на ладан дышат. Он говорит: «Пап, Дед Мороз же не любит, когда ему говорят, что надо телефон подарить». Я говорю: «Да, не любит, но мы очень попросим с мамой и все-таки, может, в этом году подарим вам новые телефоны».

«К нам приходил эльф»

Звездная чета Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают двоих сыновей — Артемия и Ивана. Для мальчиков родители в этом году организовали сказочное шоу.

Фото: соцсети

— К нам приходил в гости эльф, — поделилась с «Известиями» Подольская. — Это было настоящее театрализованное представление с программой, делали игрушки и писали Деду Морозу. Тёма попросил два подарка: пневматическое ружье и комиксы про Джокера. А Ваня попросил машинку. Мне кажется, что это очень хорошая традиция, но в моем детстве такой не было. Мы просто верили в Деда Мороза, но письма не писали. Конечно же, мы планируем все подарочки Дедушке Морозу передать и подарить деткам.

Фото: из семейного архива Натальи Подольской

«Скромный у меня ребенок»

Модный инфлюенсер и блогер Карина Нигай письмом сына, адресованным волшебнику, поделилась с подписчиками на своей странице в соцсети. Мальчик попросил два магнитных набора. Надеемся, до Деда Мороза послание тоже дойдет.

Фото: соцсети

У актера театра и кино Романа Маякина сыну уже 11 лет — письма Деду Морозу мальчик в этом году не писал. Да и кошельку известного папы желания наследника не угрожают — подарков на праздник он вообще не попросил.

Фото: соцсети

— Раньше и виртуальные очки он у меня просил на Новый год, и что-то связанное с играми, с гаджетами, с компьютерами, — вспоминает актер. — Мотоцикл я ему дарил маленький — мы с ним катаемся на мотоциклах. Но он всегда понимал примерно, что сколько стоит, что можно попросить, что нельзя. Сейчас дети не по годам стали взрослые. Моему сыну одиннадцать лет, но ведет он себя как 16–17-летний подросток. Он говорит: «У меня всё есть, мне особо ничего не хочется». Поэтому сделаю сюрприз какой-то.

Фото: личный архив

«Просили волшебную палочку»

Дочери актера Владимира Сычева в этом году тоже писать волшебнику не стали, хотя в прошлом никогда не изменяли традиции. Загадывали в основном игрушки. Правда, попадали в вишлист и невыполнимые пункты, но артист, как он сам признался «Известиям», творчески выходил из ситуации.

Фото: Global Look Press/ProfiCinema

— Сейчас дети уже в таком возрасте, когда понимают, что Дед Мороз ненастоящий приходил, но всё равно верят в глубине души, как и все мы, — говорит Владимир Сычев. — В этом году не писали письма, а так каждый год делали это. В основном игрушки просили, чтобы у них была волшебная палочка. Вне зависимости от того, Новый год или день рождения, я говорю: «Какой подарок хочешь?» — «Хочу волшебную палочку!» Если хорошо работает фантазия, то всегда ты выкрутишься.

«Кладем письма в морозилку»

А вот звезда, покорившая космос, — Юлия Пересильд — призналась «Известиям», что не только ее дети, но и она сама пишет вместе с ними Деду Морозу. Сделают это всей семьей со дня на день.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— В детстве я, если честно, не писала письма Деду Морозу, — пояснила актриса. — Эта традиция возникла у нас в доме с появлением детей. Каждый год мы пишем письма и кладем их в морозилку. В этом году еще не написали, но ждем писем. Я и сама верю в Дедушку Мороза.

В этом году Юлия Пересильд и сама будет писать главному новогоднему волшебнику, пообещала она «Известиям».