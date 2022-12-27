Одни дома: чем бесплатно занять ребенка в новогодние праздники

Найти интересное занятие для ребенка, чтобы он провел каникулы с пользой и удовольствием, — дело непростое и, увы, недешевое, считают родители. Однако бюджетных и вовсе бесплатных мероприятий больше, чем кажется на первый взгляд. «Известия» собрали несколько идей для совместного досуга детей и взрослых, чтобы новогодние праздники не прошли скучно, а о зимних каникулах остались добрые воспоминания.

Рождественские фестивали в разных городах

Во многих городах России в новогодние праздники проходят рождественские шоу и фестивали. Например, в Москве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество 2023» можно бесплатно посетить уроки керлинга, заглянуть в Троицк на фабрику елочных игрушек или прийти на кулинарные мастер-классы в разных районах города. В Санкт-Петербурге народные гулянья пройдут на Дворцовой площади и в Новой Голландии. Гостей ждут выступления уличных оркестров, трансляция балета «Щелкунчик», мастер-классы и открытый каток. На Васильевском острове пройдет фестиваль огня «Рождественская звезда».

Обычно самые шумные гулянья разворачиваются на центральных площадях. Сюда стоит заглянуть на новогоднюю ярмарку, послушать концерт и увидеть, как преобразился ваш город к Новому году. Парад Дедов Морозов, концерты скоморохов, конкурсы ледяных и снежных скульптур обычно очень красочны.

Один дома Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Безопасные опыты дома

Приучать детей к науке никогда не поздно и почти никогда не рано. Лучше всего для начала подойдут яркие опыты с наглядным и неожиданным результатом, причем многие из них можно провести в домашних условиях с самым обыкновенным реквизитом. Подробное описание опытов публикуют многие научно-популярные сайты, например Naked Science или «Простая наука».

Опыты «шагающая вода» и «электромотор» понравятся как взрослым, так и детям. А красиво замерзающий на морозе мыльный пузырь, на поверхности которого быстро разрастаются мелкие кристаллики, станет специальным призом от Деда Мороза в награду за долгую зиму.

Вечер с любимым кино или книгой

Что может быть лучше, чем собраться всей семьей и провести время в кругу близких людей? Только собраться и посмотреть интересный фильм или почитать книгу, вместе сопереживать героям или радоваться за них. Специально на такой случай «Известия» сделали подборки лучших российских и зарубежных фильмов на Новый год, а также книг, которые создают рождественское настроение.

Один дома Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Новогодние и рождественские флешмобы

Участвовать в новогоднем флешмобе — не только весело и современно, но и познавательно. Например, московские школьники создали новогодний календарь, к которому всё еще можно присоединиться. Каждый день в течение декабря ребята выполняют творческие задания и вдохновляются интересными идеями, читают советы и лайфхаки не только от своих сверстников — учеников московских школ и колледжей, но и экспертов в сфере образования — психологов и педагогов.

Еще один всероссийский флешмоб, #новый год в каждый дом, дает возможность каждому побыть в роли Деда Мороза или Снегурочки, отправить подарок или исполнить чье-то желание. Свои флешмобы с розыгрышем призов устраивают крупные сети и детские магазины.

Совместное приготовление новогодних блюд

Один из самых действенных способов добавить себе и детям новогоднего настроения — наполнить дом приятным ароматом с кухни. Совместная готовка не только сближает, но и позволяет ребенку развивать полезный навык. Универсальными вариантами будут выпечка печенья или приготовление несложного торта.

Один дома Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Сколько радости доставит детям вырезать формочками из теста и украшать разноцветными цукатами и глазурью фигурки зайчиков, оленей, звездочек! А подросткам можно доверить приготовление праздничных угощений самостоятельно. «Известия» приготовили подборку безвредных новогодних блюд, которыми можно украсить стол.

Взгляд на свой город глазами туриста

В повседневной жизни мы не замечаем красоты своего города, и длинные выходные — отличная возможность отправиться незнакомым маршрутом и любоваться архитектурой или красотами природы родного края . Составьте список достопримечательностей и культурных объектов и наверстайте упущенное. В помощь «Известия» создали спецпроект «Открывая Россию», где рассказывается, куда можно отправиться внутри страны, а главное — чем там заниматься.

Цветные снеговики, катание на коньках и ватрушках

Один дома Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Лучший отдых — на воздухе, который в морозный день особенно свеж и целебен. Бесплатные и бюджетные катки работают в каждом городе, а для катания на ватрушке подойдет любая горка. Главное — захватить с собой термос с горячим чаем. Лепка замков и снеговиков давно превратилась в народный спорт и национальную забаву. Разнообразить творческий процесс помогут краска из баллончиков или простая подкрашенная вода, а также специальные формочки для снега, благодаря которым можно не только вырыть снежный замок, но и необычно его украсить.

Культурные мероприятия в музеях и библиотеках