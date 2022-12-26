Более 700 автомобилей выстроились в гигантскую елку в Красноярске

В Красноярске водители выстроили свои авто в огромную елку. Флешмоб проводится каждый год. В этот раз число его участников перевалило за 700. Их поддержали пять экипажей ГИБДД.

Автоинспекторы помогали организаторам акции построить автоелку, а также принимали активное участие в торжественном открытии. В итоге пять патрульных машин украсили пять наконечников елочной звезды.

Инспектор ГИБДД зажег елку словами: «Раз, два, три, елочка, гори!» А затем все автомобили по очереди включили фары.

По словам организатора флешмоба Валерия Пичурина, которые приводит ИА KrasnoyarskMedia, с каждым годом число участников акции увеличивается. Если в 2019 году она собрала 89 автомобилей, то в 2021 году их было уже 465, а в этом году — более 700.