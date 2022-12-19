Диетолог назвала безвредные для здоровья новогодние блюда

Заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, врач-диетолог высшей категории Инна Пичугина рассказала в понедельник, 19 декабря, о том, что поставить на новогодний стол, чтобы не навредить фигуре.

«В новогоднюю ночь старайтесь не переедать, всё должно быть в меру, если очень хочется, то маленький кусочек или порция вреда здоровью не нанесут», — приводятся слова специалиста на сайте минздрава Московской области.

Врач рекомендовала не есть кожу индейки или курицы, так как это самая жирная часть птицы. Стоит выбирать легкие салаты из зелени и свежих овощей. Можно приготовить блюда из запеченного мяса, птицы или рыбы. Использовать при готовке стоит низкокалорийный майонез или соусы.

Кроме этого, на праздничный стол можно поставить домашний холодец. По словам диетолога, это полезное и низкокалорийное блюдо. Пичугина добавила, что самое главное правило — это то, что еды не должно быть много и она по возможности должна содержать как можно меньше жира.

«Ограничьте себя в соленьях, маринованных овощах и копченостях. От колбасных изделий и сыра тоже лучше отказаться из-за большого количества соли, которая при избыточном употреблении ее и алкоголя может спровоцировать гипертонический криз», — предупредила она.

Специалист рекомендовала не злоупотреблять алкоголем, не увлекаться сладкими газированными напитками и пакетированными соками, так как в них очень много сахара, передает «Федеральное агентство новостей». Лучше приготовить домашний морс или просто пить больше простой воды.

Покупные пирожные и торты лучше заменить фруктами или приготовить низкокалорийные десерты своими руками.

Пичугина раскрыла и маленький секрет — чем меньше тарелка на столе, тем меньше вы будете есть.

В свою очередь, врач-диетолог Татьяна Рыкалова объяснила, чем можно заменить вредные компоненты в новогодних салатах, сообщает «Москва 24».

Специалист отметила, что легкий домашний соус является отличной альтернативой покупному майонезу. К 30 мл оливкового масла нужно добавить чайную ложку горчицы и 60 г классического йогурта 3,3%. К этим ингредиентам нужно добавить соль, сушеный чеснок, а затем тщательно размешать.

Еще один вариант заправки салата — соус из двух отварных желтков, мягкого творога или йогурта, а также зерновой горчицы и специй, пишет Pravda.Ru.

Ранее в этот день врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала в беседе с Life.Ru, какие напитки наименее вредны для фигуры. По словам эксперта, их калорийность зависит от содержания этилового спирта и крепости. Так, один грамм содержит семь килокалорий, что даже больше, чем в сахаре.

16 декабря врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что для поддержания здоровья сердца и снижения риска развития сердечного приступа необходимо регулярно употреблять определенные продукты.

По его словам, нужно как минимум дважды в день употреблять кисломолочные продукты, например кефир. Для профилактики сердечных заболеваний рекомендуется есть больше морской рыбы, желательно жирной.