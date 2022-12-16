Диетолог назвал снижающие риск сердечного приступа продукты

Для поддержания здоровья сердца и снижения риска развития сердечного приступа необходимо регулярно употреблять определенные продукты. Об этом врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал в пятницу, 16 декабря.

По его словам, нужно как минимум дважды в день употреблять кисломолочные продукты, например, кефир. Для профилактики сердечных заболеваний рекомендуется есть больше морской рыбы, желательно жирной.

«Также надо есть больше грубых круп вроде гречки или овсянки, грубого хлеба», — отметил специалист в беседе с «Москвой 24».

Диетолог отметил, что в рацион следует включить зелень, овощи, орехи, а также фрукты и ягоды. Эти продукты способны улучшить состав липидов крови и снизить воспаление сосудистой стенки, сообщается на сайте aif.ru.

Эти продукты улучшают кровь и снижают воспаление сосудистой сетки и риск образования тромбов, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала «Известиям», что салаты с большим количеством майонеза и вареных овощей относятся к самым вредным блюдам на российском новогоднем столе.

Она подчеркнула, что любой салат, содержащий углеводы, жиры и соли в большом количестве, является вредным, передает RT. В частности, диетолог обратила внимание, что в таких салатах, как классический оливье, селедка под шубой, мимоза и цезарь, содержится много майонеза.