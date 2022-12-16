Врач назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Салаты с большим количеством майонеза и вареных овощей относятся к самым вредным блюдам на российском новогоднем столе. Об этом 16 декабря рассказала «Известиям» врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

«Очень тяжело сказать, какое блюдо является самым вредным, потому что на любом новогоднем столе все блюда содержат большое количество углеводов, жиров, соли и калорий. Такие блюда, как правило, приводят к набору лишних килограммов, задержке жидкости, отечности и плохому настроению. На первое место я бы поставила салаты, в составе которых содержится большое количество вареных овощей (картошки, свеклы, моркови), колбаса и майонез», — заявила специалист.

Она подчеркнула, что любой салат, содержащий углеводы, жиры и соли в большом количестве, является вредным. В частности, диетолог обратила внимание, что в таких салатах, как классический оливье, селедка под шубой, мимоза и цезарь, содержится много майонеза.

На самом деле можно сказать, что вредны практически любые застольные салаты, отметила Тихомирова.

«На втором месте — сладкое (торты, пирожные). В них также содержится много углеводов, жиров, солей и опять-таки калорий», — продолжила диетолог.

К вредным праздничным блюдам она также отнесла плов, жирную картошку, а также мясные продукты, приготовленные в большом количестве кляра.

«А вот, например, шашлык — отличное новогоднее блюдо», — добавила Тихомирова.

Ранее в декабре врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям, страдающим гипертонией, отказаться от ряда блюд на Новый год. Например, гипертоникам лучше ограничить потребление сыра, потому что в нем содержится большое количество соли, способной повышать уровень артериального давления.