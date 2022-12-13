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Диетолог призвала гипертоников отказаться от ряда блюд на Новый год

Диетолог Соломатина посоветовала гипертоникам сократить количество алкоголя на Новый год
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Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS
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Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям, страдающим гипертонией, отказаться от большого количества алкоголя и сократить потребление соленых продуктов.

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В беседе с «Москвой 24» в понедельник, 12 декабря, специалист объяснила, что гипертоникам стоит отказаться от сыра, потому что в нем содержится большое количество соли, способной повышать уровень артериального давления. В частности, очень много соли содержится в пармезане.

Помимо этого, Соломатина призвала воздержаться от употребления салата «Оливье», поскольку в его рецепте присутствуют колбаса и майонез. По словам специалиста, гипертоники могут приготовить альтернативный вариант салата и добавить в него вместо колбасы куриную грудку или нежирную говядину. Майонез можно заменить нежирной сметаной или йогуртом.

Также к опасным для гипертоников блюдам Соломатина отнесла салат «селедка под шубой», отмечает телеканал «360».

«Сельдь нужно брать совсем малосольную либо вымачивать ее. В основном нужно есть «шубу». Майонез также можно заменить йогуртом или нежирной сметаной», — рассказала эксперт.

Врач подчеркнула, что гипертоникам противопоказан любой алкоголь, особенно в момент повышенного давления, поскольку спиртное провоцирует обезвоживание и интоксикацию. Такое состояние сильно повышает давление, возрастает склонность к инфарктам и инсультам.

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