Диетолог призвала гипертоников отказаться от ряда блюд на Новый год

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям, страдающим гипертонией, отказаться от большого количества алкоголя и сократить потребление соленых продуктов.

В беседе с «Москвой 24» в понедельник, 12 декабря, специалист объяснила, что гипертоникам стоит отказаться от сыра, потому что в нем содержится большое количество соли, способной повышать уровень артериального давления. В частности, очень много соли содержится в пармезане.

Помимо этого, Соломатина призвала воздержаться от употребления салата «Оливье», поскольку в его рецепте присутствуют колбаса и майонез. По словам специалиста, гипертоники могут приготовить альтернативный вариант салата и добавить в него вместо колбасы куриную грудку или нежирную говядину. Майонез можно заменить нежирной сметаной или йогуртом.

Также к опасным для гипертоников блюдам Соломатина отнесла салат «селедка под шубой», отмечает телеканал «360».

«Сельдь нужно брать совсем малосольную либо вымачивать ее. В основном нужно есть «шубу». Майонез также можно заменить йогуртом или нежирной сметаной», — рассказала эксперт.

Врач подчеркнула, что гипертоникам противопоказан любой алкоголь, особенно в момент повышенного давления, поскольку спиртное провоцирует обезвоживание и интоксикацию. Такое состояние сильно повышает давление, возрастает склонность к инфарктам и инсультам.

7 декабря главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как восстановить организм после новогоднего корпоратива. Так, чай с имбирем поможет справиться с тошнотой, фитнес выведет токсины, а поход в сауну, наоборот, может ухудшить состояние и даже привести к обмороку, пишет НСН. Быстрому восстановлению после новогоднего корпоратива может помочь легкий завтрак из овощей, фруктов и орехов.

5 декабря диетолог Маргарита Королева рассказала, как правильно питаться в новогоднюю ночь. По ее словам, приоритетными всегда должны быть блюда с высокой степенью пользы для тех, кто идет в гости, следовательно, приготовление этих блюд необходимо взять на себя и принести что-то на общий новогодний стол, пишет RT.

В январе Королева дала советы по борьбе с новогодним перееданием. По ее словам, потребление большого количества воды и поход в баню способствуют детоксикации организма после новогоднего застолья. Также врач сказала о необходимом наличии негазированной воды на новогоднем столе, отмечает телеканал «Звезда».