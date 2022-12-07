Врач посоветовал чай с имбирем при похмелье после корпоратива

При тошноте на следующий день после предновогоднего корпоратива может помочь чай с имбирем. Об этом 7 декабря рассказал агентству «РИА Новости» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, при интоксикации может также помочь легкий завтрак из продуктов богатых клетчаткой.

«Фрукты и овощи богаты клетчаткой, которая поможет очистить организм, а орехи дадут энергию. В обед и ужин не стоит нагружать себя жирной и тяжелой пищей. Лучше придерживаться легкой диеты: бульоны, каши, рыба, овощи, фрукты. Но нельзя голодать, даже если с вечера вы изрядно переели», ― отметил Тяжельников.

Более того, состояние после большого количества алкоголя могут облегчить продукты с фруктозой, а также чай с имбирем, эффективно помогающий при возникновении тошноты.

«Поскольку алкоголь способствует потере электролитов, таких как калий и натрий, полезно есть бананы, авокадо, которые восполнят калий. А уровень натрия повысят соленья», ― добавил сотрудник столичного депздрава.

Тяжельников заметил, что традиция пить рассол после бурного застолья не появилась на ровном месте. Кроме того, помочь с восстановлением содержания натрия в организме поможет куриный бульон.

Помимо этого, специалист посоветовал при похмелье попробовать заняться спортом или хотя бы выйти на прогулку на открытом воздухе.

Ранее, 3 декабря, семейный врач Сергей Чудаков посоветовал россиянам на время зимы побольше есть клюкву, смородину, бруснику и облепиху. По его словам, это поможет им избежать нехватки витаминов в организме. А в ягодах много витамина С, E и антиоксидантов