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Врач Чудаков назвал лучшие ягоды для поддержания иммунитета зимой

Врач Чудаков: избежать нехватки витаминов зимой помогут клюква, смородина, брусника и облепиха
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Избежать нехватки витаминов в организме зимой — гиповитаминоза — поможет употребление клюквы, смородины, брусники и облепихи. Об этом 3 декабря рассказал соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

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«Одним из лучших источников витаминов являются ягоды: черная и красная смородина, клюква, брусника, облепиха. Лучше, конечно, их замораживать и сохранять на зиму, чтобы была возможность принимать природные витамины круглый год», — сказал эксперт.

По словам врача, черная смородина является наиболее ценным источником витамина С. В ней содержится более 450 мг витамина на 100 г ягод, а в красной — 300 мг на 100 г.

«Принципиален также черный цвет ягоды. Все ягоды и овощи, обладающие синим и черным цветом, являются источником антиоксидантов, так называемых проантоцианидинов», — цитирует Чудинова «Газета.Ru».

Эти вещества содержатся также в чернике и голубике, отметил специалист.

Облепиха же богата витамином Е и бета-кератином, малина и ежевика содержат противовоспалительные вещества — силицилаты, которые помогают организму снижать выраженность простудных заболеваний, подчеркнул Чудинов.

Он обратил внимание, что антиоксидантными и противовоспалительными свойствами будут обладать и напитки, заваренные на основе листьев диких и окультуренных ягод.

Следование данным рекомендациям не отменяет необходимости консультации специалиста.

Ранее, в сентябре, врач-педиатр Марьям Сайфулина рассказала, какие продукты полезно есть в осенне-зимний период для укрепления здоровья. По ее словам, следует включать в рацион больше зеленых фруктов и овощей, поскольку они являются источником витаминов D, В6 и В12.

Кроме того, врач призвала уделять внимание физическим нагрузкам и назвала бег одним из лучших видов спорта для поддержания иммунитета.

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