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ВСУ продолжают обстрелы Донецка даже в условиях плохой видимости

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить артудары по Донецку даже в условиях плохой видимости, сообщил 13 декабря подполковник Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) и депутат парламента республики Андрей Баевский в эфире Первого канала.

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«Хочу обратить внимание на то, в каких условиях ведутся эти обстрелы. Вчера в Донецке была низкая облачность и шел дождь. Сегодня лежит туман и видимость не больше 200 метров. Такие обстрелы не могут быть по какой-то цели, в таких условиях невозможно наблюдать какую-то цель и корректировать огонь. И тем не менее новые и новые пакеты «Градов» отправляются по самым населенным районам Донецка, Горловки и других населенных пунктов», — рассказал он.

Ранее, 11 декабря, двое детей пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ. В тот же день в результате обстрела Киевского района пострадали две мирные жительницы.

11 декабря ВСУ четыре раза обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». Украинские военные выпустили десятки ракет по районам города. После одной из таких атак начался пожар рядом с рынком «Маяк» в Киевском районе.

Накануне в СЦКК заявили, что в общей сложности из-за ударов ВСУ по Донецку 10 декабря пострадали трое гражданских.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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