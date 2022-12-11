ВСУ в четвертый раз за день обстреляли Донецк из «Града»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четвертый раз за день открыли огонь по Донецку из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив 10 снарядов. Об этом сообщается 11 декабря в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Удары вновь пришлись по Киевскому району Донецка.
О погибших и пострадавших не сообщается.
Ранее 11 декабря больница, жилой дом и оперный театр получили повреждения в результате обстрела Донецка ВСУ.
Накануне в СЦКК заявили, что в общей сложности из-за ударов ВСУ по Донецку 10 декабря пострадали трое гражданских.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».