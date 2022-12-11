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В ДНР сообщили об одном пострадавшем при обстреле ВСУ по Донецку

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Молодой человек 1999 года рождения пострадал в результате ракетного обстрела Ворошиловского района Донецка снарядами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 декабря сообщили в региональном Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Инцидент произошел в районе дома 51 на улице Первомайская.

«По состоянию на 23:30 общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 10 декабря 2022 года составляет три человека», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о последствиях обстрелов со стороны ВСУ продолжает поступать.

Ранее в этот день стало известно, что при обстреле со стороны Украины разрушилось здание планетария в Ворошиловском районе Донецка.

Об ударах по Ворошиловскому району Донецка сообщалось 10 декабря. Отмечалось, что атаки произошли около 18:30 и велись из реактивной системы залпового огня «Град».

Также в 15:38 сообщалось, что украинские подразделения выпустили 10 ракет из «Града» по Киевскому району Донецка.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о массированном обстреле города. По его словам, украинские войска выпустили по меньшей мере 20 ракет из реактивных систем залпового огня «Град». В результате обстрела погиб один человек.

8 декабря официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что удары по Донецку повредили два здания гуманитарных неправительственных организаций (НПО), а также автомобили их сотрудников. Как продолжил Дюжаррик, сотрудники во время ударов были на улице, где погиб один мирный житель, а второй получил ранения.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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