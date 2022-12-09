ВСУ вновь открыли огонь по центру Донецка

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в пятницу, 9 декабря, вновь открыли массированный огонь по центру Донецка. Об этом в своих соцсетях сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

Градоначальник сообщил о том, что ВСУ выпущен по меньшей мере 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Известно, что удар был произведен из села Тоненькое. Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент уточняется.

Очевидцы также сообщают о громких звуках взрывов, которые слышны в городе.

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