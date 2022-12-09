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РФ распространила в ООН письмо об обстрелах населения Донбасса со стороны ВСУ

Полянский: Россия распространила в ООН письмо об обстрелах мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ
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Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
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Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо об обстрелах мирных жителей Донбасса со стороны украинских войск. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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«В рамках подготовки к запрошенному нами заседанию СБ по поставкам западного оружия на Украину 8 декабря мы распространили в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации «Справедливая защита», касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ. Особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели», — написал он в Telegram-канале.

В приведенном документе содержатся фотографии и описания обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) домов в Донбассе. В заявлении также указывается, что с 27 ноября украинская армия начала ежедневно «с особым остервенением» атаковать места массового посещения Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Еленовки. Авторы письма считают, что целью действий ВСУ является террор мирного населения региона и его уничтожение.

«Призываем Совет Безопасности рассмотреть вопрос принятия незамедлительных мер по пресечению совершения вооруженными формированиями Украины военных преступлений, а также недопустимости поставок Украине соответствующих типов тяжелого вооружения, которые к этому приводят», — сказано в письме.

Как сообщил Полянский, данную тему обсудят на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине, которое пройдет 9 декабря.

Ранее в этот день мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ ведут прицельный огонь по городу. По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в направлении Горловки было выпущено четыре снаряда калибром 152 мм.

До этого, 7 декабря, президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил по телефону с врио главы ДНР Денисом Пушилиным обстрелы украинскими боевиками жилых кварталов Донецка. Глава государства обвинил Запад в игнорировании ситуации.

6 декабря Пушилин рассказал, что за минувшие сутки украинские артиллеристы выпустили по республике более 130 боеприпасов различного калибра, в результате чего погибли четыре мирных жителя, а еще 19 получили ранения.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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