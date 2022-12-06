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Украинские боевики за день выпустили по ДНР более 130 боеприпасов различного калибра

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ во вторник убили четырех мирных жителей, выпустив по республике 130 боеприпасов
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Фото: соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение дня 6 декабря выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 130 боеприпасов, в результате чего погибли четыре мирных жителя и еще 19 пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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«Только сегодня противник выпустил по Республике более 130 боеприпасов различного калибра, включая РСЗО «Град». Украинские снаряды унесли четыре жизни, ранены 19 наших земляков», — написал Пушилин.

При этом он отметил, что под огнем находятся жилые кварталы, школы, детские сады, храмы. А единственная цель этих ударов — убить как можно больше людей.

Ранее сообщалось о трех погибших и 14 пострадавших в результате обстрелов.

Как стало известно, при обстреле погибла депутат народного совета (парламента) ДНР Мария Пирогова. По словам Пушилина, политик помогала всем и не проходила мимо чужой беды.

В этот же день мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что шесть человек погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

Украинские боевики уже второй день массированно обстреливают центральные районы Донецка.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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