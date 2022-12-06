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Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле Донецка

Депутат народного совета ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка ВСУ
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Фото: Скриншот видео
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Депутат народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики (ДНР) Мария Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Эту информацию ДАН подтвердили в народном совете. Это произошло в районе ЦУМа», — говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

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Пирогова ранее посещала с гуманитарными миссиями различные города Донбасса. Кроме того, она организовывала творческие мастер-классы в рамках программы «Дети Республики». Она также вела Telegram-канал о помощи людям, пострадавшим из-за конфликта в Донбассе.

Прокомментировал гибель Пироговой и врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Она была воплощением доброты. Человеком с большой буквы. Помогала всем, никогда не проходила мимо чужой беды. На всех хватало ее энергии, ее таланта творить добро. Как будто спешила жить», — написал он в Telegram-канале.

Он рассказал, что восемь лет назад, когда Пироговой был всего 21 год, она начала помогать людям: собирала вещи, развозила их. Не боялась, по словам Пушилина, ехать в самые опасные точки, чтобы помочь другим.

Украинские боевики уже второй день массированно обстреливают центральные районы Донецка. 6 декабря мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что шесть человек погибли при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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