Шесть человек погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Шесть человек погибли при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По предварительным данным, сегодня в результате обстрелов в Донецке погибли шесть мирных жителей», — написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что количество раненых уточняется.
6 декабря, по словам Кулемзина, удары пришлись по Донецкому городскому молодежному центру.
Также украинские боевики обстреляли центр Донецка. Очевидцы сообщили, что снаряд попал в автомобиль, затем огонь перекинулся на павильоны Крытого рынка.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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