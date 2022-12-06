Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка возросло до 14 человек

В ДНР сообщили, что число раненых при обстреле Донецка возросло до 14 человек

6 декабря 2022, 17:52 0

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин