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Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка возросло до 14 человек

В ДНР сообщили, что число раненых при обстреле Донецка возросло до 14 человек
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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До 14 человек возросло число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка. Об этом 6 декабря сообщил Telegram-канал штаба Донецкой Народной Республики (ДНР).

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В результате удара погибли три человека.

«В результате обстрела вооруженных формирований Украины Ворошиловского района Донецка погибли три человека, число раненых возросло до 14 мирных жителей», — отмечается в сообщении.

Ранее штаб сообщил о двух погибших и 10 раненых.

При обстреле погибла депутат народного совета (парламента) ДНР Мария Пирогова. Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, политик помогала всем и не проходила мимо чужой беды.

Ранее во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что шесть человек погибли при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские боевики уже второй день массированно обстреливают центральные районы Донецка.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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