Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут прицельный огонь по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела Никитовского района Горловки с позиций ВФУ поврежден дом по адресу: улица Нансена, 7 (прямое попадание вражеского снаряда в кровлю). Без пострадавших», — написал он в своем Telegram-канале.

В этот же день информацию подтвердило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). По данным ведомства, в направлении Горловки было выпущено четыре снаряда калибром 152 мм.

Ранее, 7 декабря, Приходько сообщил о пожаре на складе с серой после обстрела боевиками ВСУ химзавода «Стирол» в городе. Угрозы жизни и здоровью жителей не было, тем не менее рекомендовалось не открывать окна до исчезновения едкого запаха.

Украинские боевики уже несколько дней подряд ведут массированные обстрелы территории ДНР. Под ударом, в частности, центральные районы Донецка, Горловка, а также другие населенные пункты.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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