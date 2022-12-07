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Склад с серой загорелся после обстрела украинскими боевиками завода «Стирол» в ДНР

Мэр Горловки Приходько: после обстрела украинскими боевиками завода «Стирол» горит склад с серой
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Фото: ТАСС/Тришин Николай
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Склад с серой загорелся после обстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) химзавода завода «Стирол» в Горловке (ДНР). Об этом сообщил в среду, 7 декабря, мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

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По его словам, угрозы жизни и здоровью жителей нет, однако может распространяться едкий запах. В связи с этим он призвал горловчан закрыть окна.

Приходько также подчеркнул, что на месте уже работают спасатели.

«Стирол» является ключевым в Донбассе предприятием химпрома. Долгое время завод являлся одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений и поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака и других химических веществ, соединений и изделий из них. Предприятие было вынуждено прекратить работу из-за боевых действий.

Накануне при обстреле украинскими войсками «Стирола» было повреждено оборудование аммиачного цеха.

Украинские боевики уже несколько дней подряд ведут массированные обстрелы территории ДНР. Под ударом, в частности, центральные районы Донецка, Горловка, а также другие населенные пункты.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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