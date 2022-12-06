В Горловке при обстреле завода «Стирол» повреждено оборудование аммиачного цеха

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) при обстреле украинскими войсками химзавода «Стирол» повреждено оборудование аммиачного цеха. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил мэр города Иван Приходько.

«По уточненной информации, на территории ГУП «Стирол» (Калининский район Горловки) вражеский снаряд разорвался в районе объединенного аммиачного цеха, поврежден регенератор раствора, аппарат воздушного охлаждения», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в поселке Гурты Горловки повреждены жилые дома по улице Красноярская, в населенном пункте Ртутный обнаружены разрушения здания предприятия ООО «Дикон», добавил Приходько.

Ранее, 2 декабря, мэр Горловки сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли здание исправительной колонии.

До этого, украинские боевики наносили удар по химзаводу «Стирол» 25 августа. По словам директора предприятия Василия Агаркова, часть комбината была обесточена, пострадавших не было. Пожар удалось ликвидировать через несколько часов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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