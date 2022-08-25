Пожар на химзаводе «Стирол» в Горловке ликвидирован

Пожар на химзаводе «Стирол» в Калининском районе Горловки, возникший после обстрела украинских войск, ликвидирован. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В 20:39 (совпадает с московским. — Ред.) силами МЧС ДНР пожар ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот день директор предприятия Василий Агарков сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по химзаводу «Стирол» из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» с кассетной боевой частью. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 18:12. Часть предприятия была обесточена, пострадавших нет.

Позднее в 19:42 пожар удалось локализовать.

Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказало, что ВСУ выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по Горловке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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