ВСУ нанесли удар из РСЗО «Ураган» по химзаводу «Стирол» в Горловке

Химический завод «Стирол» в Горловке обстрелян со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» с кассетной боевой частью. Об этом директор предприятия Василий Агарков сообщил 25 августа.

«Сегодня в 18:00 (совпадает с мск), ориентировочно, были прилеты на наше предприятие. Выпущены, ориентировочно, два снаряда системы «Ураган» кассетного типа, которые разбросали по всей территории кассеты в количестве 40 штук», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, наиболее масштабное повреждение получил трансформатор. Часть предприятия обесточена. Пострадавших нет. Спасатели устраняют возгорание по всему периметру.

«Выброса вредных веществ нет, экологическая катастрофа невозможна по причине того, что попадания были локальные», — уточнил Агарков.

Работа химзавода временно приостановлена.

Ранее в этот день представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказало, что ВСУ выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по Горловке.

Накануне, по информации представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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