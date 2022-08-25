Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия выделила Украине дополнительно €8 млн
Мир
В США призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС
Мир
В Риге демонтировали последний элемент памятника Освободителям
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Два энергоблока ЗАЭС отключились после срабатывания системы защиты
Мир
Захарова высмеяла планы Киева стать осью системы безопасности Евросоюза
Экономика
Москва и Минск договорились о переводе платежей в российские рубли
Экономика
Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта превысила $3300
Политика
Путин поручил доработать стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ
Мир
В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении украинского депутата
Мир
В Киеве переименовали 95 улиц и площадей
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции
Сюжет:

ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Горловке

0
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Горловке. Об этом 25 августа сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:55 — населенный пункт Николаевка Вторая — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские неонацисты обстреляли Горловку снарядами натовского образца.

Позже мэр города Иван Приходько заявил, что в результате обстрела погибла мирная жительница, еще двое детей ранены.

Штурмовой сезон: союзные силы наступают в Соледаре и под Артемовском
ВС РФ и народные милиции заставляют ВФУ откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка

24 августа сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса. В СЦКК уточнили, что в 07:20 было выпущено 10 снарядов по Горловке, затем в 07:50 ВФУ выпустили еще пять снарядов. Через две минуты обстрел повторился — украинские боевики нанесли удар по Горловке тремя снарядами. Погиб мирный житель.

До этого, 22 августа, ВФУ утром два раза обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив 15 снарядов. В результате два мирных жителя погибли при обстреле. Кроме того, еще один человек получил ранения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022