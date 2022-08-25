ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Горловке. Об этом 25 августа сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:55 — населенный пункт Николаевка Вторая — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские неонацисты обстреляли Горловку снарядами натовского образца.

Позже мэр города Иван Приходько заявил, что в результате обстрела погибла мирная жительница, еще двое детей ранены.

24 августа сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса. В СЦКК уточнили, что в 07:20 было выпущено 10 снарядов по Горловке, затем в 07:50 ВФУ выпустили еще пять снарядов. Через две минуты обстрел повторился — украинские боевики нанесли удар по Горловке тремя снарядами. Погиб мирный житель.

До этого, 22 августа, ВФУ утром два раза обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив 15 снарядов. В результате два мирных жителя погибли при обстреле. Кроме того, еще один человек получил ранения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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