Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса. Об этом в среду, 24 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Telegram-канале представительства поясняется, что 07:20 было выпущено 10 снарядов по Горловке, затем в 07:50 ВСУ выпустили еще пять снарядов. Через две минуты обстрел повторился — украинские боевики нанесли удар по Горловке тремя снарядами.

Как сообщил мэр города Иван Приходько, в результате обстрелов ранены два мирных жителя. Позже стало известно, что один из раненых скончался.

«К сожалению, мужчина, 1972 года рождения, получивший ранения в поселке Короленко по ул. Чкалова, 39, погиб. Светлая память!» — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Кроме того, 24 августа ВСУ нанесли удар по городу Ровеньки из ракетного комплекса «Точка-У».

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 06:40 по населенному пункту Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (одна ракета)», — говорится в сообщении представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Telegram-канале.

22 августа ВСУ утром два раза обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив 15 снарядов. В результате два мирных жителя погибли при обстреле. Кроме того, еще один человек получил ранения.

Также в результате обстрела со ВСУ остались без света свыше 26 тыс. абонентов Горловки, так как украинские боевики атаковали две линии электропередачи.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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