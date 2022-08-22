В Горловке остались без света свыше 26 тыс. абонентов из-за обстрела ВСУ

В Горловке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались без света свыше 26 тыс. абонентов. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«ВФУ обесточили жителей Горловки. Украинские боевики атаковали две ЛЭП (линии электропередачи. — Ред.) 110кВ, остановлена работа 173 ТП. Без электроэнергии остались 26 834 абонента», — говорится в Telegram-канале штаба.

Ранее в этот день в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ утром 22 августа два раза обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив 15 снарядов. В результате два мирных жителя погибли при обстреле. Кроме того, еще один человек получил ранения.

В ночь на 20 августа ВСУ выпустили 12 снарядов по Горловке и поселку Зайцево в ДНР. Горловку обстреляли шестью снарядами калибра 155 мм. По Зайцево было выпущено еще шесть гаубиц калибра 122 мм. Обстрелы велись из населенных пунктов Дружба и Курдюмовка.

До этого, 15 августа, в Горловке загорелось одно из зданий Никитовской исправительной колонии в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Пострадавших не было.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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