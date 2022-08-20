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ВСУ выпустили 12 снарядов по Горловке и Зайцево

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Фото: t.me/ags_chat123
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Украинские военные в ночь на 20 августа выпустили 12 снарядов по городу Горловка и поселку Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

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Согласно его данным, Горловку обстреляли шестью снарядами калибра 155 мм.

По Зайцево было выпущено еще шесть гаубиц калибра 122 мм.

Обстрелы велись из населенных пунктов Дружба и Курдюмовка.

Ранее, 19 августа, мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела города вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла мирная жительница.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска четыре раза обстреляли территорию ДНР, применив в том числе артиллерию натовского калибра. Обстрелам подверглись Горловка и три района Донецка.

15 августа в Горловке загорелось одно из зданий Никитовской исправительной колонии в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Пострадавших не было.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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