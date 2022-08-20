ВСУ выпустили 12 снарядов по Горловке и Зайцево
Украинские военные в ночь на 20 августа выпустили 12 снарядов по городу Горловка и поселку Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
Согласно его данным, Горловку обстреляли шестью снарядами калибра 155 мм.
По Зайцево было выпущено еще шесть гаубиц калибра 122 мм.
Обстрелы велись из населенных пунктов Дружба и Курдюмовка.
Ранее, 19 августа, мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела города вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла мирная жительница.
Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска четыре раза обстреляли территорию ДНР, применив в том числе артиллерию натовского калибра. Обстрелам подверглись Горловка и три района Донецка.
15 августа в Горловке загорелось одно из зданий Никитовской исправительной колонии в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Пострадавших не было.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.
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