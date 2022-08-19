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Женщина погибла в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Украинские военные обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), погибла мирная жительница. Об этом 19 августа сообщил мэр города Иван Приходько.

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«Горловка. Увы, уже потери. Погибла женщина», — написал глава Горловки в своем Telegram-канале.

Он отметил, что снаряд попал в жилой дом на улице Павла Беспощадного, 30.

Накануне представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле украинскими военными Донецка, в результате которого погибла мирная жительница. Уточнялось, что обстрел был совершен по Петровскому району города.

Как добавили в представительстве, утром 18 августа ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР, применив в том числе артиллерию натовского калибра. Обстрелам подверглись Горловка и три района Донецка.

Кроме того, в ночь на 17 августа обстреляли поселок Пантелеймоновка (состоит в Горловском горсовете) ДНР. Иван Приходько сообщал, что погиб мужчина.

Двумя днями ранее в Горловке загорелось одно из зданий Никитовской исправительной колонии в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украине. Пострадавших не было.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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