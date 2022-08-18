ВСУ утром четырежды обстреляли территорию ДНР

Рано утром в четверг, 18 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза обстреляли территорию ДНР, применив в том числе артиллерию натовского калибра. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

После 06:00 мск было зафиксировано, что украинские силовики выпустили по территории ДНР в общей сложности 27 снарядов, из них 14 калибра 155 мм.

Обстрелам подверглись Горловка и три района Донецка.

17 августа ВСУ дважды за сутки открывали массированный огонь по Энергодару.

Первый за среду обстрел ВСУ совершили около 18:00. Также в этот день было зафиксировано не менее шести прилетов со стороны позиций украинских военных по району Запорожской АЭС.

Попаданий по самой АЭС не было, она продолжает работать в штатном режиме, отметил Рогов. Информация о пострадавших не поступала.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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