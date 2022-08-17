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ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба ВГА Энергодара
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли массированный огонь по Энергодару. Об этом 17 августа военно-гражданская администрация (ВГА) города сообщила в Telegram-канале.

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«Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодар! Переместитесь в безопасное место», — обратились в ВГА к местным жителям.

Горожан также призвали при необходимости оказать помощь пожилым людям и женщинам с детьми.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли артиллерийской удар по Энергодару. Он не исключил, что целью обстрелов была провокация, направленная на вызов ответного огня по городам Никополь и Марганец, где находились съемочные группы иностранных телеканалов.

В тот же день Рогов рассказал, что украинские военные обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС в Энергодаре.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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