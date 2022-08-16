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ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами и систему охлаждения ЗАЭС

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Украинские военные обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС. Об этом 16 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, реактор Запорожской АЭС защищен, он останется цел даже при падении на него самолета. Но украинские боевики бьют по системе охлаждения.

Как добавил Рогов, ВСУ нанесли уже несколько десятков выстрелов тяжелыми видами вооружения по охлаждающему контуру атомной станции.

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