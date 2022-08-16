ВСУ снова ударили из артиллерии по Энергодару
ВСУ 16 августа снова нанесли артиллерийской удар по Энергодару в Запорожской области. Как сообщили местные власти, обстрелу подверглись жилые кварталы. В этот же городе расположена Запорожская АЭС, которую ВСУ регулярно обстреливают.
Накануне в администрации Запорожской области заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.
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