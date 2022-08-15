В Запорожье заявили о 25 ударах из гаубиц M-777 по району АЭС

За последние два часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M-777. Об этом 15 августа заявил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

«За последние два часа по мирному городу - району ЗАЭС и жилым кварталам города нанесено около 25 ударов тяжёлой артиллерии из орудий 777», — написал он в Telegram-канале.

Ранее власти Энергодара сообщили, что украинские боевики на протяжении часа ведут массированный огонь из артиллерийских установок по городу. Обстрелы ведутся с противоположной стороны Днепра. Под удар также попали спальные микрорайоны и промышленная зона Энергодара.

В этот же день бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что Киев в ближайшее время проведет специальную операцию по подрыву Запорожской атомной электростанции. По его словам, для этого подготовлены группы разведки Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, которые ранее совершали подобные теракты в Приднестровье.

13 августа ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС в городе. Под атаку попала в том числе прилегающая территория Запорожской теплоэлектростанции.

11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные день за днем отражают удары ВСУ по Запорожской АЭС. Он отметил, что уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

5 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится все опаснее. Дипломат подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Запорожская АЭС взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе.

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