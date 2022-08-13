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Власти Запорожья сообщили о новом обстреле АЭС и Энергодара со стороны ВСУ

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Фото: Global Look Press/Dmytro Smolyenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и город Энергодар. Об этом 13 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», — написал он в Telegram-канале.

11 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что непосредственная угроза безопасности на Запорожской АЭС в данный момент отсутствует. Вместе с тем Гросси обратил внимание на то, что обстрелы электростанции в последние дни резко ухудшили ситуацию с безопасностью вокруг объекта, а потому МАГАТЭ призывает «незамедлительно» прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС и дать сотрудникам МАГАТЭ как можно скорее посетить электростанцию.

Ранее в тот день ВСУ обстреляли ЗАЭС, в результате чего были частично повреждены теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения.

Власти региона сообщили, что три украинских снаряда попали в район размещения радиоактивных изотопов на ЗАЭС. Один из них в результате атаки украинской артиллерии упал в 10 м от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС. Как уточняется, радиоактивный фон остается нормальным, какого-либо загрязнения воздуха не регистрируется.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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