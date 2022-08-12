Снаряд ВСУ упал в 10 м от хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС

Один из снарядов в результате атаки украинской артиллерии упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 12 августа рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-24».

«Один из снарядов упал вообще в 10 метрах от площадки хранения ядерного топлива», — сказал Рогов.

По его словам, на станции были зафиксированы не критические повреждения. Чиновник уточнил, что украинский снаряд уничтожил часть здания МЧС, где располагались пожарные бригады, реагирующие на вызовы. Это здание находится рядом с корпусами АЭС и энергоблоками, добавил он.

11 августа артиллерия вооруженных формирований Украины (ВФУ) обстреляла Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения.

В этот же день Рогов сообщил, что три украинских снаряда попали в район размещения радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС. Он уточнил, что радиоактивный фон остается нормальным, какого-либо загрязнения воздуха не регистрируется.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских Вооруженных сил (ВС) может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

10 августа глава ВГА Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. По его словам, планы по эвакуации населения Энергодара в случае чрезвычайного происшествия на электростанции существуют.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится всё опаснее. Она отметила, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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