Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии «немедленной угрозы» безопасности на ЗАЭС

Непосредственная угроза безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в данный момент отсутствует. Такое заявление 11 августа сделал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«По моим оценкам на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует. Вместе с тем, ситуация может измениться в любой момент», — сказал Гросси на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), которое транслировалось на официальном сайте организации.

Вместе с тем Гросси обратил внимание на то, что обстрелы электростанции в последние дни резко ухудшили ситуацию с безопасностью вокруг объекта, а потому МАГАТЭ призывает «незамедлительно» прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС и дать сотрудникам МАГАТЭ как можно скорее посетить электростанцию.

11 августа украинские боевики дважды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, было зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять прилетов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от АЭС. В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон находится в пределах нормы. Кроме того, в результате атаки националистов оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская».

В тот же день постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал стороны конфликта в Донбассе начать переговоры по ситуации вокруг ЗАЭС.

В свою очередь, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о том, что приглашали представителей ООН и МАГАТЭ посетить ЗАЭС, однако ответа от них не последовало. Он подчеркнул, что Запорожская АЭС представляет повышенную радиологическую и радиоактивную опасность из-за рисков ударов по могильникам, где находятся цезий, стронций, уран и другие металлы в виде отработанных материалов.

Тогда же Государственный департамент США выступил за инициативу создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. В Госдепе указали, что ведение боев близ атомной станции — это опасно и безответственно, поэтому там поддерживают призывы Украины к созданию зоны, свободной от военного конфликта. При этом Антониу Гутерриш тогда отметил, что данная инициатива не обсуждается, так как стороны сами в состоянии обеспечить безопасный периметр.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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