США поддержали идею создания демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС

Власти США выступают за создание демилитаризованной зоны, которая может образоваться вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщили 11 августа в Государственном департаменте страны.

В Госдепе указали, что ведение боев близ атомной станции — это опасно и безответственно, поэтому там поддерживают призывы Украины к созданию зоны, свободной от военного конфликта, сообщает Reuters.

В свою очередь, в офисе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявили, что разговоров о размещении миротворческих сил организации на Запорожской АЭС пока не ведется, так как стороны сами в состоянии обеспечить безопасный периметр.

Ранее в четверг глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий заявил, что власти Запорожской области разработали план действий на случай удара вооруженными силами Украины (ВСУ) по хранилищу ядерных отходов. Он рассказал, что в течение дня ВСУ целенаправленно били практически по хранилищу, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы».

За последние сутки ВСУ уже второй раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, было зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять прилетов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от АЭС. В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон находится в пределах нормы. Кроме того, в результате атаки ВСУ оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Известиями» назвал целью ударов ВСУ — демонстрацию террористических намерений и военно-политический шантаж.

В свою очередь, Гутерриш заявил, что Запорожская АЭС не должна использоваться в качестве части какой-либо военной операции. Генсек ООН призвал стороны вывести любой военный персонал и технику с АЭС и воздерживаться от любого дальнейшего размещения сил и техники на объекте.

Накануне глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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