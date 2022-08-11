Главред «Национальной обороны» назвал цель ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в четверг, 11 августа, в беседе с «Известиями» назвал цель ударов вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции (АЭС).

«Это демонстрация террористических намерений, потому что удары по атомной электростанции — это с точки зрения любых норм — международный терроризм. Делают они это, чтобы повлиять и не допустить референдума на освобожденных территориях по присоединению к России», — объяснил он.

По словам Коротченко, подобные действия — это военно-политический шантаж.

«Сегодня они бьют относительно легким оружием, дальше нельзя исключать удары ракетным оружием. Я думаю, это психологический нажим, который они пытаются оказать. На мой взгляд, такая тактика не приведет к успехам Киев», — добавил Коротченко.

Эксперт выразил мнение о необходимости направить приглашение специалистам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы они осуществляли непрерывный мониторинг на ЗАЭС. В случае нанесения ударов по обломкам средств поражения можно будет выяснить, каким оружием наносился удар.

Ранее в этот день член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что три украинских снаряда попали в район размещения радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС. Военно-гражданская администрация (ВГА) приказала сотрудникам станции перейти в более защищенное и безопасное место. Отмечалось, что радиоактивный фон находился в норме, какого-либо загрязнения воздуха не было зафиксировано.

Также в четверг Рогов рассказал о невозможности рабочих приступить к работе на АЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ. На тот момент состоялись две атаки, так что «автобусы с персоналом последующей смены уже развернули обратно в Энергодар». Рогов отметил, что пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать специалисты предварительной смены.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев 11 августа обвинил Украину в ядерном терроризме из-за атаки на АЭС. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей аварию на Чернобыльской АЭС.

10 августа глава ВГА Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. По его словам, планы по эвакуации населения Энергодара в случае чрезвычайного происшествия на электростанции существуют.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».