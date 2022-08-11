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Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Запорожская АЭС не должна использоваться в качестве части какой-либо военной операции, заявил 11 августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

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«Я призываю вооруженные силы РФ и Украины незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от АЭС и не использовать в качестве целей ее объекты и окрестности», — говорится в заявлении, распространенном офисом генсека.

Он выступил за договоренность о безопасном периметре вокруг станции.

«Призываю стороны вывести любой военный персонал и технику с АЭС и воздерживаться от любого дальнейшего размещения сил и техники на объекте.<…> Вместо этого необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района», — подчеркнул Гутерриш.

Территория Запорожской АЭС неоднократно подвергалась обстрелу. Так, пресс-служба военно-гражданской администрации города Энергодар 7 августа сообщила, что украинские военные обстреляли атомную электростанцию из реактивной системы залпового огня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сложившаяся ситуацию вокруг объекта с каждым днем становится опаснее. В тот же день Гутерриш выразил надежду от лица организации, что атаки на электростанцию прекратятся. В таком случае Международное агентство по атомной энергии сможет получить доступ на АЭС.

10 августа стало известно, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по факту обстрелов Запорожской атомной электростанции.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев 11 августа обвинил Украину в ядерном терроризме из-за атаки на АЭС. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей аварию на Чернобыльской АЭС.

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