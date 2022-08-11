Высоковольтная линия подстанции «Каховская» повреждена при атаке ВСУ

Высоковольтная линия подстанции «Каховская» в Запорожской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Украины. Об этом 11 августа сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Украинские вооруженные формирования продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Сегодня повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Для проведения восстановительных работ линию заземлили», — написал он в Telegram.

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