Власти Запорожья пригласили ООН и МАГАТЭ для оценки ситуации с АЭС

Власти Запорожья приглашали Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и представителей МАГАТЭ для оценки экологической ситуации после обстрела Запорожской АЭС, однако реакции от сторон не последовало. Об этом новый глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в интервью «Известиям».

«Мы приглашали уже Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и МАГАТЭ, мы всех приглашали. Я письма им писал, но пока, к сожалению, на наши письма никто не реагирует», — сказал Евгений Балицкий.

По его словам, сегодня Запорожская АЭС представляет повышенную радиологическую и радиоактивную опасность из-за рисков ударов по могильникам, где находятся цезий, стронций, уран и другие металлы в виде отработанных материалов.

В ночь на 7 августа украинские боевики обстреляли Запорожскую АЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган». Известно, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

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