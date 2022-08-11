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Власти Запорожья пригласили ООН и МАГАТЭ для оценки ситуации с АЭС

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Власти Запорожья приглашали Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и представителей МАГАТЭ для оценки экологической ситуации после обстрела Запорожской АЭС, однако реакции от сторон не последовало. Об этом новый глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в интервью «Известиям».

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«Мы приглашали уже Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и МАГАТЭ, мы всех приглашали. Я письма им писал, но пока, к сожалению, на наши письма никто не реагирует», — сказал Евгений Балицкий.

По его словам, сегодня Запорожская АЭС представляет повышенную радиологическую и радиоактивную опасность из-за рисков ударов по могильникам, где находятся цезий, стронций, уран и другие металлы в виде отработанных материалов.

В ночь на 7 августа украинские боевики обстреляли Запорожскую АЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган». Известно, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Они могут воплотить ужасную историю на атомной станции»

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