Украинские боевики на протяжении часа ведут массированный огонь из артиллерийских установок по Энергодару. Зафиксированы взрывы у Запорожской АЭС, сообщили в понедельник, 15 августа, власти города.

«Более часа террористы ВСУ (вооруженных сил Украины. — Ред.) ведут массированный огонь из артиллерийских установок. В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что обстрелы ведутся с противоположной стороны Днепра. Под удар также попали спальные микрорайоны и промышленная зона Энергодара.

Экстренные службы города собирают информацию о пострадавших и ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре.

В этот же день бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что киевские власти в ближайшее время проведут специальную операцию по подрыву Запорожской атомной электростанции. По его словам, для этого подготовлены группы разведки Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье.

Ранее, 11 августа, постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные день за днем отражают удары ВСУ по Запорожской АЭС. Он отметил, что уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

5 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится всё опаснее. Дипломат подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Запорожская АЭС взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе.

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